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عقوبات اتحاد الكرة .. إيقاف لاعب 3 مباريات ونقل مباراة بيتية

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات اتحاد الكرة .. إيقاف لاعب 3 مباريات ونقل مباراة بيتية



غزة / سما /

أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم عقوبات الجولة الثانية من دوري الممتازة والأولى والثانية.

وأوقفت لجنة الانضباط مهاجم الشجاعية يسار الصباحين مباراتين إضافة لعقوبة الطرد ما يعني غيابه عن 3 مباريات قادمة بعد تعرضه للطرد في مباراة فريقه أمام اتحاد بيت حانون.

ونقلت لجنة الانضباط مباراة بيتية لفريق بيت لاهيا لتقام مباراته مع الأمل في الجولة الرابعة على ملعب الدرة بدلا من بيت لاهيا.

واوقعت لجنة الانضباط عقوبات مالية على عدة أندية نتيجة بعض التجاوزات من الجماهير التي ظهرت في مباريات الجولة.

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