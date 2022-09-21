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المالكي يطلع نظيره الهولندي على آخر التطورات والتصعيد الإسرائيلي المستمر بحق شعبنا

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



نيويورك / سما /

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وزير خارجية هولندا وبكي هويكسترا، على آخر التطورات والتصعيد الاسرائيلي المستمر، ضد أبناء شعبنا، وأرضه وممتلكاته.

وقال المالكي، لدى لقائه نظيره الهولندي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77 المنعقدة حالياً في نيويورك، إن الصمت الدولي يشجع الحكومة الاسرائيلية وغيرها من المتطرفين الاسرائيليين على المتاجرة بالدم الفلسطيني، للوصول والفوز في الانتخابات الاسرائيلية.

كما تطرق إلى الجرائم اليومية المرتكبة من منظومة الاستعمار، والاستيطان غير الشرعي، وإرهاب المستوطنين، دون محاسبة أو مساءلة، ضاربة بعرض الحائط أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي تدمير ممنهج لحل الدولتين.

واشار المالكي إلى أن القيادة الفلسطينية لن تقف مكفوفة الأيدي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومقدراته، وستعمل على حماية حل الدولتين، وستتحرك باتجاه مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة كحق أصيل للشعب الفلسطيني، ولتقرير المصير، ودعا هولندا كدولة تحترم القانون الدولي لدعم هذا الحراك، وما سيتبعه من توجه للجمعية للعامة، بالإضافة إلى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، وتفعيل آليات المساءلة الدولية من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، ومساءلة إسرائيل عن جرائمها وانتهاكاتها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد وزير الخارجية الهولندي رفض بلاده الواضح للاستيطان غير الشرعي، ودعمها للعدالة، بما فيها لمقتل الشهيدة شيرين ابو عاقلة، وأنها على استعداد للقيام بكل ما يمكن للحفاظ على حل الدولتين، والحفاظ على السلام.

#وزارة الخارجية #رياض المالكي #نيويورك #هولندا

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