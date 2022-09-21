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أبو بكر: قضية الأسرى تمر بمرحلة حرجة تتطلب التكاتف وتحمل مسؤولياتنا الحقيقية

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أن كافة الممارسات المرتكبة من قبل منظومة الاحتلال بحق معتقلينا، تدلل على أن المرحلة صعبة وتتطلب منا التوحد والتكاتف خلفهم، وتحمل مسؤولياتنا الحقيقية تجاههم، وعدم ترك ادارة سجون الاحتلال للتفرد بهم.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته مديرية الهيئة في شمال محافظة الخليل، بالتعاون مع اقليم حركة فتح ومحافظة الخليل ونادي الأسير ومؤسسات وفعاليات مخيم العروب في مقر اللجنة الشعبية في المخيم، بحضور العشرات من الأسرى المحررين.

وشدد أبو بكر على أهمية متابعة كافة الاحداث والمستجدات في المعتقلات، وأن يكون الشارع الفلسطيني بحجم النضال والتضحيات التي تقدم من أسرانا ومعتقلينا كل يوم، لما لذلك من أهمية حقيقية في تخفيف الهجمة عليهم، وخلق حالة من الضغط تثني الاحتلال عن الاستمرار في جرائمه.

وأضاف أبو بكر أن "قضية المعتقلين مهمة بكل شرائحها وتفاصيلها، لكن هناك أولوية يجب ان نعمل عليها سريعاً، والتي تتمثل بملفات الأسرى المرضى والأسيرات والقصر والاعتقال الإداري والأسرى القدامى، بحيث تكون الفعاليات المساندة لهم حاضرة بشكل يومي، وقوية بعددها ورسائلها".

#قدري أبو بكر #الأسرى #الاحتلال #سجون الاحتلال

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