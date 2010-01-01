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السلطات الإسرائيلية تهدم مسكنا في النقب

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT



النقب / سما /

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مسكنا في قرية البقيعة بمنطقة النقب داخل أراضي عام 48، بحجة عدم الترخيص.

وقال صاحب المسكن سالم أبو عصيدة، إن "السلطات الإسرائيلية هدمت منزله، وفجرت حاويات المياه، ورمت حبوب القمح على الأرض، وتركته هو وعائلته المقدر عددهم بـ14 فردا، بينهم معاق، بالعراء دون مأوى".

تجدر الإشارة إلى أن الآليات الإسرائيلية، هدمت قبل أسبوع، منزلين في حي شنير بمدينة اللد، تعود ملكيتهما لعائلة شواهنة؛ بذريعة البناء دون ترخيص.

كما هدمت الآليات الإسرائيلية، بتاريخ 7 أيلول/ سبتمبر الجاري، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، للمرة الـ206 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، على الرغم من موجة الحر الشديد

وشهدت البلدات الفلسطينية في الداخل تصعيدا في عمليات هدم المنازل، والمحال التجارية، والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الطيبة، وعين ماهل، ويافا، وشفا عمرو، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، وأم الفحم، واللد، ويافا، وسخنين، وحرفيش، وبلدات بالنقب، وغيرها.

#السلطات الإسرائيلية #النقب #هدم

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