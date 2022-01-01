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الاحتلال يُمدد توقيف المعتقلين الجريحين السعيد غوادرة لـ8 أيام

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

مددّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، توقيف المعتقلين الجريحين محمد ماهر السعيد "غوادرة" (17 عاما)، ومحمد وليد السعيد غوادرة (22 عاما) من محافظة جنين، 8 أيام.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن هذا التمديد هو الثالث بحق الشابين غوادرة منذ تاريخ اعتقالهما، وفي كل مرة يتم تمديد توقيفهما غيابيا، نظرا لحالتهما الصحية.

وأكدت أن الشابين يواجهان أوضاعا صحية سيئة للغاية، نتاجا للحروق الشديدة التي يعانيان منها، ويقبعان داخل ما يسمى مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي بظروف صعبة، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير.

وأعربت الهيئة عن قلقها من استمرار سياسة استهداف الشبان الفلسطينيين، والتي تنفذها سلطات الاحتلال بشكل مقصود خلال عملية الاعتقال، حيث تتعمد إصابتهم بإصابات حرجة وخطيرة تمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

جدير ذكره أن جيش الاحتلال قد اعتقل الجريحين غوادرة بتاريخ 4 من أيلول الجاري، على خلفية تنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة غور الأردن.

#الاحتلال #هيئة شؤون الأسرى

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