هل تعمّد الملك تشارلز الثالث عدم مُصافحة رجل من أصحاب “البشرة السوداء”؟.. (فيديو)

وكالات

تداول نشطاء تواصل اجتماعي مقطع فيديو، لما قالوا بأنه تصرّف عنصري من قبل الملك البريطاني تشارلز الثالث خلال مُصافحته عددًا من المُتجمهرين بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

انتقادات واسعة للملك تشارلز الثالث خلال مصافحته لعدد من الجماهير لأنه تخطى الرجل الأسود الوحيد في المجموعة الموجودة أمامه مما أثار تساؤلات إن كان ذلك عنصرية أم أنه فعلاً لم يره.pic.twitter.com/OBAVrBZqHC — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 20, 2022

وظهر الملك الجديد، وهو يتجاهل مُصافحة رجل من البشرة السوداء، وقد تعدّى عنه بالالتفات جانباً، في حين وجد آخرون بأن فعلته تلك كانت سهوًا، ولم يتعمّد ذلك، نظرًا لحزنه على والدته الراحلة.