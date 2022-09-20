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هل تعمّد الملك تشارلز الثالث عدم مُصافحة رجل من أصحاب “البشرة السوداء”؟.. (فيديو)

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل تعمّد الملك تشارلز الثالث عدم مُصافحة رجل من أصحاب “البشرة السوداء”؟.. (فيديو)



وكالات

تداول نشطاء تواصل اجتماعي مقطع فيديو، لما قالوا بأنه تصرّف عنصري من قبل الملك البريطاني تشارلز الثالث خلال مُصافحته عددًا من المُتجمهرين بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وظهر الملك الجديد، وهو يتجاهل مُصافحة رجل من البشرة السوداء، وقد تعدّى عنه بالالتفات جانباً، في حين وجد آخرون بأن فعلته تلك كانت سهوًا، ولم يتعمّد ذلك، نظرًا لحزنه على والدته الراحلة.

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