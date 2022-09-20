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رصد إقلاع لطائرة يوم القيامة :. هذا ما تفعله هذه الطائرة ..

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
رصد إقلاع لطائرة يوم القيامة :. هذا ما تفعله هذه الطائرة ..



وكالات

 قالت قناة CBS الأمريكية إنه بالفعل تم رصد إقلاع طائرة “يوم القيامة” الأمريكية وسط توقعات مخيفة لتطورات قد تحركها حرب نووية.

وأضافت القناة أن دور طائرة “يوم القيامة” الأمريكية يكمن في إدارة الحرب من الجو في حالة حدوث هجوم نووي.

انفجار نووي

ولأنَّ “البنتاغون الطائر” مُصمَّمة لتحمُّل النبضات الكهرومغناطيسية الناتجة عن انفجار نووي، ستُستخدَم بمثابة قاعدة محمولة جواً لوزير الدفاع الأمريكي وكبار الأفراد العسكريين لإجراء العمليات.

وبحسب صحيفة The Independent البريطانية، تضم الطائرة التي تبلغ تكلفتها 200 مليون دولار، والتي يمكن أن تحمل طاقماً مكوناً من 112 فرداً، بها 18 سريراً وستة حمامات، وغرفة إحاطة، وغرفة اجتماعات، ومناطق عمل، ومقار تنفيذية.

كما تحتوي الفقاعة الموجودة في أعلى الطائرة، التي تسمى “قبة الأشعة”، على العشرات من أطباق الأقمار الصناعية والهوائيات التي يمكنها إرسال الطلبات إلى أية سفينة أو غواصة أو طائرة أمريكية في أي مكان في العالم.

البقاء في الجو لأيام

بينما تميل السلطات الأمريكية إلى التزام السرية بشأن Nightwatch، لكن من المعروف أنَّ بها درعاً حرارية ونووية، ويمكنها البقاء في الجو لأيام والتزود بالوقود الجوي.

بخلاف ذلك، قيل إنَّ نوافذ “البنتاغون الطائر” مغطاة بشبكات سلكية لحماية الطاقم من أي انفجار، وهي مستعدة للإقلاع في جميع الأوقات.

كانت طائرة “Doomsday” قد حلّقت، يوم الأربعاء 23 مارس/آذار، من واشنطن، وعبرت المحيط الأطلسي والقناة الإنجليزية قبل التوجه إلى سلاح الجو الملكي البريطاني ميلدنهال في سوفولك، وفقاً لبيانات تتبع الرحلة.

من جانبه، يقول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنه سيوفر لأوكرانيا معدات للحماية من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية.

كذلك حذّر الرئيس الأمريكي من وجود “تهديد حقيقي” بأنَّ روسيا قد تستخدم الأسلحة الكيماوية، كما فعلت في سوريا.

في وقت سابق من يوم السبت، اختتم بايدن ثلاثة أيام من الاجتماعات الطارئة في أوروبا مع مجموعة السبع والمجلس الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بهدف بناء نهج موحد لإعاقة بوتين عن مواصلة تحقيق أهدافه.

كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد قال، الثلاثاء 22 مارس/آذار 2022، إن بوتين قد يلجأ إلى السلاح النووي في حال تعرض روسيا لـ”خطر وجودي”، دون توضيح المقصود بذلك.

حيث ذكر في حديث لقناة “سي إن إن” الأمريكية، أن “مفهوم الأمن القومي لروسيا ينص على استخدام الأسلحة النووية فقط في حالة وجود تهديد لوجودها”، مؤكداً أن الرئيس الروسي لم يتمكّن بعد من الوصول لأهدافه في أوكرانيا.

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