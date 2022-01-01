إيران : قتلى في احتجاجات بسبب وفاة فتاة كردية بالاحتجاز

وكالات

أكدت السلطات الإيرانية سقوط قتلى خلال احتجاجات شعبية بسبب وفاة شابة أثناء احتجاز الشرطة الايرانية لها بسبب ارتدائها "ملابس غير ملائمة".

وقتل ثلاثة أشخاص خلال احتجاجات خرجت في محافظة كردستان الإيرانية احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني.

وقالت وكالة أنباء فارس إن المظاهرات في طهران استمرت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء وإن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع.

تضارب حول أسباب الوفاة

وتوفيت مهسا أميني (22 عاما) وهي من كردستان بعد دخولها في غيبوبة بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق التي تطبق قواعد تُلزم النساء بتغطية شعرهن وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.

وقال والدها مرارا إن ابنته لم تكن تعاني من مشكلات صحية وإن الكدمات كانت ظاهرة على قدمها، مُحملا الشرطة مسؤولية وفاتها.

واندلعت المظاهرات في كردستان وامتدت يومي الاثنين والثلاثاء إلى عدة أقاليم أخرى في شمال غرب إيران. ووقعت أعنف الاضطرابات في إقليم كردستان.

وقال نائب قائد شرطة إقليم جيلان إن الشرطة اعتقلت 22 شخصا بتهمة تدمير ممتلكات عامة.