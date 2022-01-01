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فيديو.. شخص يحاول تحطيم نافذة الطائرة في الجو

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. شخص يحاول تحطيم نافذة الطائرة في الجو



وكالات / سما /

شهد ركاب رحلة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية كانت في طريقها من بيشاور إلى دبي، موقفا غريبا، بعد أن استشاط أحد الركاب غضبا، وبدأ في ركل إحدى النوافذ، والتصرف بعدوانية مع الطاقم.

 

 

ووثق مقطع فيديو محاولة طاقم الطائرة التحدث مع الرجل لتهدئته، قبل أن يقوم بركل نافذة محاولا تحطيمها، خلال تحليق الطائرة في الجو.

وقام الرجل أيضا بلكم وركل المقاعد، مطالبا بإعادته إلى باكستان. كما قرر أن يصلي في ممر الطائرة، مما منع أفراد الطاقم من العبور.

وبعد أن أصبح أكثر عدوانية، تواصل قائد الرحلة مع السلطات في مطار دبي، ليتم إرسال رجال أمن إلى الطائرة فور هبوطها.

واحتجز عناصر الأمن الراكب فور وصوله إلى دبي، في 14 سبتمبر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إدارة الخطوط الجوية الباكستانية أرسلت فريقا مكونا من شخصين، من إسلام أباد، لإعادة الراكب، الذي تم وضعه على القائمة السوداء بعد اعتقاله.

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