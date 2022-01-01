نادين الراسي توجه رسالة شكر لماجدة الرومي

وكالات / سما /

قدمت نادين الراسي، شقيقة المطرب اللبناني الراحل جورج الراسي، الشكر للفنانة ماجدة الرومي لإعلان الأخيرة التكفل بإصلاح وتأهيل الطريق الذي شهد الحادث الأليم الذي أودى بحياة المطرب الشاب.

وكانت جمعية لبنانية مهتمة بقواعد السير الآمن في الطرق بلبنان كشفت عقب الحادث بساعات، وجود خلل كبير في الطريق، يتمثل بوجود حاجز إسمنتي في منتصفه، وهو الذي اصطدمت به سيارة الفنان الراحل، دون وجود أي علامات أمان بالطريق، إضافة إلى عدم إنارته.

ونشرت الفنانة نادين الراسي في موقع “تويتر” بيان شكر للفنانة ماجدة الرومي وللجيش اللبناني بعد إعادة تأهيل الطريق وإزالة الخطورة من عليه التي أودت بحياة جورج.

وكتبت الراسي: “من البابا خليل والماما إلهام وإختي الكبيرة ساندرين وخيًي جورج الراسي ومن خَيّي سيباستيان ومن إختي الصغيرة راشيل الحنونة ومنّي ومن آل الراسي جميعًا ألف تحيّة وشكر لأُختنا الغالية والحبيبة ماجدة الرومي وللجيش اللبناني”.

وأضافت الفنانة اللبنانية موجهة رسالة لشقيقها الراحل: “بدمّك يا خَيّي تحوّل طريق الموت إلى طريق عبور”.

وسيدشن الطريق الذي لقي عليه الفنان اللبناني مصرعه قبل قرابة الشهر بعد إعادة تأهيله على نفقة الفنانة ماجدة الرومي وتحت إشراف الجيش اللبناني.

وبحسب ما نقل الموقع، أعيد تأهيل الطريق حيث تم وضع إنارة وتصماميم على مسافة 200م لتحذير الناس من الخطر، كما تم وضع “عاكس الضوء”، هذا بالإضافة الى وضع كل الاحتياطات لتجنّب حوادث السير.

وأشار الموقع على لسان المصادر، إلى أن مشروع تأهيل الطريق امتد حتى مداخل مدينة “عنجر” اللبنانية، حيث تمّ وضع تحذيرات وإنارة لتجنّب الحوادث على نقاط خطرة جدًا.