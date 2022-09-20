مجلس إدارة جديد لنادي شباب جباليا (صورة)

غزة / سما /

كشف نادي شباب جباليا عن مجلس إدارته التوافقي الجديد, استعدادا للعمل خلال الفترة من 2022-2026.



وأكد شباب جباليا أن المجلس الجديد يتكون من وليد شاهين, الذي سيكون رئيسا للنادي في النصف الأول من الفترة المحددة, على أن يتولى نائبه محمد المقيد الرئاسة في النصف الثاني.



أما باقي مجلس الإدارة, فيتواجد كل من سمير الشريف، ومحمود عبد الواحد، وباسل عوكل، وأحمد عبيد، ومحمد حجازي، محمد وادي.



يشار إلى أن شباب جباليا يضم في صفوفه العديد من الفرق المميزة في الألعاب الجماعية أبرزها كرة القدم, والطائرة, واليد.



