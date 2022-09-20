أمريكا تقدم مساعدات مالية للأونروا بقيمة 64 مليون دولار

غزة/ سما /

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات مالية بقيمة 64 مليون دولار للأونروا لتقديم الرعاية الصحية الى اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك تنفيذ تكنولوجيا التعليم في القطاع التعليم التابع للأونروا.

ووفق مكتب السكان واللاجئين بوزارة الخارجية الامريكية: "إن الولايات المتحدة تفخر بالإعلان عن تقديم ما يقارب من 64 مليون دولار للأونروا لتقديم الرعاية الصحية والإغاثة الطارئة لمئات الآلاف من الأطفال والأسر الفلسطينية الضعيفة، وبذلك يصل إجمالي الدعم في عام 2022 إلى ما يقرب من 344 مليون دولار".

وقال المكتب السكان واللاجئين: "إن المساعدة تشمل دعم تعزيز الرقابة الداخلية والإدارة في الأونروا، بالإضافة الى تعزيز حقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح في مدارس الأونروا، وكذلك تنفيذ تكنولوجيا المعلومات في الأونروا لاستراتيجية التعليم".

يذكر أن إدارة جو بايدن أعلنت أنها تعتزم استئناف المساعدات للأونروا وغيرها من المساعدات للسلطة الفلسطينية التي علقتها إدارة ترامب، وقد أعلنت في وقت سابق عن 201 مليون دولار للأونروا، مما يوفر مساعدات تقترب من 700 مليون دولار.