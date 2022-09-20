تليغرام يجلب المزيد من التحسينات والرموز التعبيرية والردود

وكالات / سما /

يبدو أن مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الشهير ”تلغرام“ على موعد مع مفاجآت وهدايا جلبها لهم التحديث الأخير، تتضمن المزيد من الرسوم التعبيرية والردود على الرسائل وغيرها من التحسينات.

هذه التحديثات وصفها موقع ”إكس دي آيه ديفولبر“ المعني بالشؤون التقنية، بالصاخبة من حيث تعددها وجودتها، مؤكدا أن التحديث الأخير وصل للجميع دون أي مشاكل على الإطلاق.

وأوضح الموقع أن التحديث يمنح مستخدمي ”تلغرام“ إمكانية الوصول المجاني إلى مزيد من ميزة ردود الفعل على الرسائل، إلى جانب المزيد من الرموز التعبيرية اللانهائية لمشتركي النسخة البريميوم (المدفوعة).

كما جلب واجهة مستخدم جديدة لأجهزة ”أي أو أس“ و“أندرويد“، إضافة إلى روابط اسم مستخدم جديدة.

ولفت الموقع إلى أن التحديث منح مستخدمي التطبيق إمكانية الوصول المجاني إلى عشرات من ميزات الردود على الرسائل التي كان بعضها متاحا في السابق لمشتركي البريميوم.

ومن أجل استيعاب ردود الفعل الجديدة، تم توسيع لوحة التفاعل في التطبيق وإعادة تصميمها، سيكون رد الفعل الجديد على الرسائل متاحًا عند إجراء محادثة فردية خاصة أو عند المشاركة في دردشة جماعية.

وذكر الموقع أن مستخدمي تلغرام بريميوم سيمنحون إمكانية الوصول إلى عدد لا نهائي من الرموز التعبيرية المخصصة، كما سيكون بإمكانهم إرفاق ما يصل إلى ثلاثة ردود فعل لكل رسالة.

ووفق موقع ”إكس دي آيه ديفولبر“ فمن الآن وصاعدا، سيكون بمقدور مستخدمي تلغرام بريميوم أيضًا إضافة رموز تعبيرية متحركة بجوار أسمائهم. ولكن ذلك سيحل محل بريميوم بادج (Premium Badge) الخاص بهم.

كما سيتيح تحديث تلغرام، استخدام رموز تسجيل الدخول لأولئك الذين يقومون بتسجيل الدخول والخروج بشكل متكرر من الخدمة.

وسيقوم التطبيق بإرسال الرموز عبر البريد الإلكتروني أو يمكنهم استخدام خيار ”تسجيل الدخول باستخدام أبل أو تسجيل الدخول عبر غوغل.

علاوة على ذلك، ستكون مشاركة رابط حساب أو مجموعة أو قناة أسهل حيث سيتم توفير روابط حساب مخصصة جديدة.

كما سيتمكن المستخدمون الآن من تحديد أولويات التنزيلات من خلال التوجه إلى علامة تبويب تنزيلات (Downloads) في التطبيق وإعادة ترتيبه حسب رغبتهم.