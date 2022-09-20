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مشكلة مزعجة في "آيفون 14 برو"

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشكلة مزعجة في "آيفون 14 برو"



وكالات / سما /

أعلنت شركة "أبل" الأميركية استجابتها للمشكلة الخاصة بهاتفها الذي أطلقته قبل أيام "آيفون 14 برو"، والمتعلقة بكاميرا الجهاز.

وتحدثت تقارير تقنية عن مشكلة في كاميرا "آيفون 14 برو" عند استخدامها مع تطبيقات مثل "تيك توك" و"إنستغرام" و"سناب شات".

وأشار مستخدمون للهاتف الجديد إلى أن الكاميرا عند استعمالها مع تلك التطبيقات تهتز، ويصدر عنها صوت غريب، الأمر الذي ينعكس على جودة اللقطة، ويجعلها تبدو ضبابية.

وردا على تلك التقارير، أعلنت "أبل" في بيان، الاثنين، أنها "على دراية بالمشكلة، وسيتم إصدار تحديث يحلها في الأسبوع القادم"، حسبما ذكر موقع "ديجيتال تريندز" المتخصص بالأخبار التقنية.

ونصحت مواقع تقنية مستخدمي الهاتف بتجنب فتح الكاميرا في تطبيقات الطرف الثالث لحين حل المشكلة، لأن ذلك من شأنه أن يسبب تلفا في مستشعر الهاتف ونظام تثبيت الصورة.

جدير بالذكر أن إصلاح "أبل" لمشكلة الكاميرا سيكون الثاني الذي تطبقه الشركة على هاتفها، إذ سبق أن طلبت من المستخدمين تحميل التحديث 1.0.16 iOS، لعلاج مشكلة مرتبطة بتفعيل تطبيق "فيس تايم".

#آيفون 14 #مشكلة #تكنولوجيا #التطبيقات

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