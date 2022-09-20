"الاقتصاد" تحيل 8 مخالفين للنيابة العامة لتجاوزهم السقف السعري

رام الله / سما /

أحالت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، 8 مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لتجاوزهم السقف السعري، ليرتفع عدد المحالين منذ تحديد السقف السعري منتصف الاسبوع الماضي الى 23 مخالفاً.

وأوضحت وزارة الاقتصاد، في بيان صحفي، أن طواقمها وبالتعاون مع الشركاء نفذت منذ بداية الاسبوع الحالي 63 جولة تفتيشية على الاسواق لضمان التزام التجار بالسقف السعري المحدد.

وبينت انها تعاملت خلال هذه الفترة مع عشرات الشكاوى وردت اليها عبر الرقم المباشر 129 او عبر صفحة الوزارة الرسمية على موقع "فيسبوك".