فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس) في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
* "يديعوت احرونوت":
- المفتش العام للشرطة الإسرائيلية: في المواجهة العنيفة القادمة يجب حجب مواقع التواصل الاجتماعي
- ملك الأردن: الحل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس ويجب الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة
- شاب من بلدة أبو سنان في الجليل يقتل والدته طعنا
- عدد القتلى من المجتمع العربي كبير والقتلة لا يزالون أحرارا
- عاموس جلعاد وميخائيل ميلشتاين: المشكلة ليست التهديد الأمني لإسرائيل وإنما الربط بين الضفة وإسرائيل مدنيا واقتصاديا
* "معاريف":
- قمة في الأمم المتحدة: لبيد يلتقي اردوغان والملك الأردني
- ماكرون يلتقي الرئيس الإيراني: الكرة بالملعب الإيراني
- عدد سكان إسرائيل 9.5 مليون نسمة من بينهم 2.026 مليون عربي
- التماس إلى المحكمة لمنع تعيين رئيس حزب شاس وزيرا لأنه ادين بجريمة جنائية
- أزمة مستشفى الناصرة الإنجليزي سببها عدم تحويل الأموال من وزارة الصحة
* "هآرتس":
- 729 مليون شيقل ثمن طائرة اشتراها نتنياهو تم تخزينها في معسكر للجيش في النقب
- الحياة في مسافر يطا لا تطاق في ظل التدريبات العسكرية
- مصادر فلسطينية: الرئيس عباس والملك الأردني بحثا الأوضاع في الضفة والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية