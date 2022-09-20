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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس) في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

* "يديعوت احرونوت":  

- المفتش العام للشرطة الإسرائيلية: في المواجهة العنيفة القادمة يجب حجب مواقع التواصل الاجتماعي

- ملك الأردن: الحل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس ويجب الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة  

- شاب من بلدة أبو سنان في الجليل يقتل والدته طعنا  

- عدد القتلى من المجتمع العربي كبير والقتلة لا يزالون أحرارا

- عاموس جلعاد وميخائيل ميلشتاين: المشكلة ليست التهديد الأمني لإسرائيل وإنما الربط بين الضفة وإسرائيل مدنيا واقتصاديا  

* "معاريف":  

- قمة في الأمم المتحدة: لبيد يلتقي اردوغان والملك الأردني  

- ماكرون يلتقي الرئيس الإيراني: الكرة بالملعب الإيراني  

- عدد سكان إسرائيل 9.5 مليون نسمة من بينهم 2.026 مليون عربي  

- التماس إلى المحكمة لمنع تعيين رئيس حزب شاس وزيرا لأنه ادين بجريمة جنائية  

- أزمة مستشفى الناصرة الإنجليزي سببها عدم تحويل الأموال من وزارة الصحة  

* "هآرتس":  

-  729 مليون شيقل ثمن طائرة اشتراها نتنياهو تم تخزينها في معسكر للجيش في النقب  

- الحياة في مسافر يطا لا تطاق في ظل التدريبات العسكرية  

- مصادر فلسطينية: الرئيس عباس والملك الأردني بحثا الأوضاع في الضفة والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية

#الصحف الإسرائيلية

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