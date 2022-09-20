رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس) في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

* "يديعوت احرونوت":

- المفتش العام للشرطة الإسرائيلية: في المواجهة العنيفة القادمة يجب حجب مواقع التواصل الاجتماعي

- ملك الأردن: الحل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس ويجب الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة

- شاب من بلدة أبو سنان في الجليل يقتل والدته طعنا

- عدد القتلى من المجتمع العربي كبير والقتلة لا يزالون أحرارا

- عاموس جلعاد وميخائيل ميلشتاين: المشكلة ليست التهديد الأمني لإسرائيل وإنما الربط بين الضفة وإسرائيل مدنيا واقتصاديا

* "معاريف":

- قمة في الأمم المتحدة: لبيد يلتقي اردوغان والملك الأردني

- ماكرون يلتقي الرئيس الإيراني: الكرة بالملعب الإيراني

- عدد سكان إسرائيل 9.5 مليون نسمة من بينهم 2.026 مليون عربي

- التماس إلى المحكمة لمنع تعيين رئيس حزب شاس وزيرا لأنه ادين بجريمة جنائية

- أزمة مستشفى الناصرة الإنجليزي سببها عدم تحويل الأموال من وزارة الصحة

* "هآرتس":

- 729 مليون شيقل ثمن طائرة اشتراها نتنياهو تم تخزينها في معسكر للجيش في النقب

- الحياة في مسافر يطا لا تطاق في ظل التدريبات العسكرية

- مصادر فلسطينية: الرئيس عباس والملك الأردني بحثا الأوضاع في الضفة والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية