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برشلونة يُحدد بدائل بوسكيتس في الموسم القادم

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يُحدد بدائل بوسكيتس في الموسم القادم



وكالات / سما /

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية بأن نادي برشلونة بدأ البحث عن الأسماء المرشحة لخلافة سيرجيو بوسكيتس في كتيبة الفريق الكاتالوني مع تشافي هيرنانديز الموسم القادم.

وسيغادر سيرجيو بوسكيتس في نهاية الموسم باستثناء حدوث تغيير جذري في نوايا اللاعب، والذي سيكون مرشحاً للانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ويبحث برشلونة عن أسماء مختلفة لاستبدال بوسكيتس في دوره كمحور أمام الدفاع، ويُعتقد بأن الاسمين المُفضلين في الوقت الحالي هما مرتين زوبيميندي، وكذلك روبين نيفيز.

ونجح روبين روبيميندي في الظهور بشكلٍ جيد مع فريق ريال سوسييداد ومع منتخب إسبانيا، ولكن تعاقد برشلونة معه لن يكون سهلاً حيث أن لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 60 مليون يورو.

ويعتقد برشلونة بأن زوبيميندي قادر على مواصلة التطور في مسيرته في السنوات القادمة، ويُعتقد بأن سعره في السوق لا يتجاوز 40 مليون يورو ولكن يبقى معرفة ما إذا كان ريال سوسييداد جاهز للتفاوض.

أما الاسم الثاني فهو روبين نيفيز والذي كان تحت أنظار برشلونة منذ فترة ليست قصيرة، ويبلغ سعر لاعب وسط وولفرهامبتون حوالي 40 مليون يورو.

#برشلونة #بوسكيتس #روبين نيفيز #وولفرهامبتون

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