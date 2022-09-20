مكتشف هالاند وماني يصدم تشيلسي بقرار مفاجئ

وكالات / سما /

تلقى نادي تشيلسي بقيادة مالكه الأمريكي تود بويلي صدمة كبرى بشأن صفقة كان يسعى لعقدها خلال الفترة الحالية.

وأصدر نادي ريد بول سالزبورج النمساوي بيانا رسميا يعلن فيه أن كريستوف فروند سيستمر في منصبه كمدير رياضي للنادي، مضيفا أنه لن ينتقل إلى تشيلسي بعد التكهنات التي دارت بشأن توصل "البلوز" لاتفاق معه خلال الأيام القليلة الماضية.

واعترف كريستوف فروند في البيان الذي نشره سالزبورج عبر موقعه الرسمي بدخول تشيلسي في مفاوضات للتعاقد معه، وقال: "كما أكدت بالفعل في مقابلات سابقة، كان نادي تشيلسي مهتمًا بالتعاقد معي".

وأضاف: "عندما يطلب مثل هذا النادي الكبير ضمي فهذا يشرفني ويشرف العمل الذي أقوم به سالزبورج، لكني توصلت إلى استنتاج مفاده أني في أيدٍ أمينة مع نادي ريد بول سالزبورج وأن التغيير غير وارد بالنسبة لي".

وأتم: "نحن في منتصف مرحلة صعبة للغاية ولدينا مهام يجب القيام بها في الدوري النمساوي ودوري أبطال أوروبا، وهذا هو ما أركز عليه في الوقت الحالي".

من جانبه، صرح المدير الإداري للنادي، ستيفان رايتر: "قام كريستوف فروند بعمل ممتاز لنا لسنوات عديدة ولم يمدد عقده إلا مؤخرًا حتى عام 2026، يمكنني بموجب هذا التأكيد على أنه سيظل المدير الرياضي للنادي، بالطبع أبلغني عن اهتمام تشيلسي به وتبادلنا الأفكار على المستوى الشخصي".

وكان فروند ساهم في ضم عدة مواهب إلى سالزبورج أبرزهم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي حاليا.

فضلا عن ذلك، كان فروند وراء تعاقد سالزبورج مع السنغالي ساديو ماني والفرنسي دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ) والغيني نابي كيتا (ليفربول) إذ لمع نجم هؤلاء اللاعبين مع الفريق قبل أن يتألقوا في الدوريات الكبرى.

يذكر أن تشيلسي أنفق مبلغا قياسيا تجاوز الربع مليار جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما تعاقد مع مارك كوكوريلا، رحيم سترلينج، كاليدو كوليبالي، كارني تشوكويميكا، سيزار كاسادي، جابرييل سلونينا، أوماري هاتشينسون، ويسلي فوفانا، بيير إيمريك أوباميانج ودينيس زكريا.