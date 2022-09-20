كريستيانو رونالدو يكشف طموحاته مع مُنتخب البرتغال

وكالات / سما /

كشف كريستيانو رونالدو، قائد مُنتخب البرتغال، عن طموحاته مع مُنتخب بلاده قبل شهرين من انطلاق كأس العالم في قطر.

ويُرجح أن تكون هذه النسخة هي الأخيرة في سجل مُشاركات الدون في البطولة الأهم في العالم، ويأمل البرتغاليون أن ينجح رونالدو مع باقي رفاقه في تحقيق إنجار تاريخي.

وقال رونالدو، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”أتمنى أن أواصل مسيرتي مع مُنتخب البرتغال لعدة سنوات قادمة، أنا أشعر بأني مُتحمس”.

وتابع الدون حديثه بالقول :”طموحي عالٍ، أنا في فريقٍ به لاعبين شباب، أريد أن أكون في كأس العالم، ولكن أيضاً في بطولة أمم أوروبا القادمة”.

ويُذكر أن بطولة أمم أوروبا القادمة ستكون في ألمانيا عام 2024، وحينها سيكون رونالدو يبلغ من العُمر 39 عاماً.

وكان رونالدو قد بدأ مسيرته الدولية في أغسطس 2003، وشارك مع مُنتخب البرتغال في 189 مُباراة، سجل فيهم 117 هدفاً.

وقال الدون بعد تتويجه بجائزة تقديرية لإنجازه بتصدر قائمة هدافي المُنتخبات الوطنية عبر التاريخ :”أنا سعيد بتلقي جائزة من هذا الحجم، لم أفكر أبداً أن بمقدوري تحقيق ذلك، لقد كان الطريق طويلاً ولكني أقول بإن الرحلة لم تنتهِ بعد، لايزال هُناك المزيد من كريستيانو”.