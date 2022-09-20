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ريال مدريد يخشى تحوّل فينيسيوس لنسخة من نيمار

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يخشى تحوّل فينيسيوس لنسخة من نيمار



وكالات / سما /

نشر روبيرتو جوميز أحد أشهر الصحفيين في إسبانيا مقالاً في صحيفة ماركا الإسبانية يحذر خلاله فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد من تقمّص شخصية مواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وحصل فينيسيوس على دعم كبير بعد تعرضه لتصريحات عنصرية صدرت من بيدرو برافو رئيس رابطة وكلاء الأعمال في إسبانيا. ورغم أن فينيسيوس لم ينجح في هز شباك يان أوبلاك في ديربي مدريد، لكنه احتفل برقصته الشهيرة بهدف مواطنه رودريجو.

لكن روبيرتو جوميز سلط الضوء على سلوك فينيسيوس جونيور داخل الملعب في مباراة الديربي ومنذ بداية الموسم عموماً، مشيراً إلى أنه بات يتطبع بشخصية نيمار المستفزة للخصوم.

وحاول فينيسيوس التحايل على الحكم ضد أتلتيكو مدريد في أكثر من لقطة، كما قام بالاستعراض بالكرة بدون أي هدف، وهذه التصرفات اعتدنا عليها من نيمار سواء في فترته مع برشلونة أو باريس سان جيرمان.

ويرى روبيرتو جوميز أن مثل هذه التصرفات تقلل من قيمة فينيسيوس وتجعل مسيرته تسير في اتجاه غير صحيح، مشيراً إلى أنه ليس بحاجة لإهانة المنافسين، يكفيه فقط أن يستخدم مهاراته في مساعدة ريال مدريد على الفوز في المباريات.

وأضاف رويرتو جوميز أن إمكانيات فينيسيوس مع الكرة والأشياء الكبيرة القادر على فعلها كفيلة لوحدها أن تستفز الخصوم داخل الملعب، ولذلك ليس عليه أن يقوم بحركات استعراضية بدون هدف لإهانة المنافس، أو أن يقوم بالتمثيل لخداع الحكم.

#ريال مدريد #فينيسيوس #نيمار

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