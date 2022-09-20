  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ليفاندوفسكي: لم أتوقع تصرف جمهور برشلونة

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفاندوفسكي: لم أتوقع تصرف جمهور برشلونة



وكالات / سما /

أعرب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، عن سعادته بالانضمام لصفوف الفريق الكتالوني.

وانضم ليفاندوفسكي (34 عامًا) لصفوف برشلونة هذا الصيف، قادمًا من بايرن ميونخ، مقابل 45 مليون يورو.

وقال ليفا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "منذ أيامي الأولى في برشلونة شعرت أنني في المكان المناسب والوقت المناسب".

وأضاف: "أنا فخور بتواجدي في برشلونة، ولم أتوقع أن يغني الجمهور باسمي في ملعب كامب بهذه السرعة، كل هذا يجعلني أشعر وكأنني في برشلونة منذ فترة طويلة".

وتابع: "أتحدث اللغة الإسبانية بشكل أفضل، ويمكنني الآن طلب الطعام بنفسي، أتعرف على الثقافة والمدينة وأتكيف مع الحياة في برشلونة بشكل يومي".

وأشاد ليفاندوفسكي بلاعبي برشلونة الشباب، وقال: "بيدري وجافي وفاتي وفيران، حريصون على التحدث والسؤال بشكل مستمر.. أشاركهم معرفتي وخبرتي لأني أرى مدى سرعة تطورهم مع الفريق".

#ليفاندوفسكي #برشلونة #بايرن ميونخ

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن فرض إغلاق شامل على الضفة ومعابر قطاع غزة ..تعرف على المواعيد

رسمياً.. الاحتلال يعلن مقتل مستوطنة في حولون بعملية فدائية

استطلاع: هنية يتفوق على الرئيس عباس لو جرت انتخابات والبرغوثي المفضل

مقتل امرأة طعنا في أبو سنان واعتقال نجلها

الطيراوي يصدر بياناً حول أحداث نابلس المؤسفة

مسؤول إسرائيلي: قدمنا تنازلات في مفاوضات "ترسيم الحدود".. لا نريد غزة أخرى في لبنان

التلفزيون الروسي: جنازة الملكة إليزابيث كانت "الوقت المثالي" لهجوم نووي على بريطانيا

الأخبار الرئيسية

20220921102715

شبتاي يهدد ويكشف عن مقترح لاخماد مواجهات على غرار "هبة أيار"

d868e11afaccc32cec9f6446d84723e0

الشرطة الإسرائيلية تزعم العثور على جثة منفذ عملية حولون بعد "انتحاره" وتشكيك فلسطيني

photo_2022-09-20_19-48-54

نابلس: الاتفاق على إنهاء كافة الخلافات وعودة الحياة إلى طبيعتها

Screenshot_9

الاحتلال يزعم كشف هوية منفذ عملية "حولون".. صورة

20220920085948

رسمياً.. الاحتلال يعلن مقتل مستوطنة في حولون بعملية فدائية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية