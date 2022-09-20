ليفاندوفسكي: لم أتوقع تصرف جمهور برشلونة

وكالات / سما /

أعرب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، عن سعادته بالانضمام لصفوف الفريق الكتالوني.

وانضم ليفاندوفسكي (34 عامًا) لصفوف برشلونة هذا الصيف، قادمًا من بايرن ميونخ، مقابل 45 مليون يورو.

وقال ليفا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "منذ أيامي الأولى في برشلونة شعرت أنني في المكان المناسب والوقت المناسب".

وأضاف: "أنا فخور بتواجدي في برشلونة، ولم أتوقع أن يغني الجمهور باسمي في ملعب كامب بهذه السرعة، كل هذا يجعلني أشعر وكأنني في برشلونة منذ فترة طويلة".

وتابع: "أتحدث اللغة الإسبانية بشكل أفضل، ويمكنني الآن طلب الطعام بنفسي، أتعرف على الثقافة والمدينة وأتكيف مع الحياة في برشلونة بشكل يومي".

وأشاد ليفاندوفسكي بلاعبي برشلونة الشباب، وقال: "بيدري وجافي وفاتي وفيران، حريصون على التحدث والسؤال بشكل مستمر.. أشاركهم معرفتي وخبرتي لأني أرى مدى سرعة تطورهم مع الفريق".