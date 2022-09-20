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شبتاي يهدد ويكشف عن مقترح لاخماد مواجهات على غرار "هبة أيار"

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شبتاي يهدد ويكشف عن مقترح لاخماد مواجهات على غرار "هبة أيار"



القدس المحتلة / سما /

هدد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، بحجب شبكات التواصل الاجتماعي خلال مواجهات مقبلة قد تندلع على غرار "هبة الكرامة" في أيار/ مايو 2021، مدعيا أن ذلك قد يساهم في "خفض لهيب" الوضع في الميدان.

وجاءت تصريحات شبتاي في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" تنشرها في ملحقها الأسبوعي، يوم الجمعة المقبل، وأوردت مقتطفات منها في نشرتها الورقية وعلى موقعها الإلكتروني (واينت)، اليوم، الأربعاء.

وتطرق شبتاي خلال المقابلة، إلى أحداث "هبة الكرامة" وما رافقها من مواجهات إثر انفلات المستوطنين واعتداءاتهم على العرب، خصوصا في المدن الفلسطينية التارخية المسماة إسرئيليا بـ"المدن المختلطة"، مثل عكا وحيفا ويافا واللد والرملة.

وقال شبتاي إن الأحداث في أيار/ مايو 2021 التي كانت جزءا من تصعيد الاحتلال في القدس وعدوانه على قطاع غزة، ترافقت مع نقص في المعلومات الاستخباراتية لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش، وقال: "لم يتوقع أحد حدوث اضطرابات في البلدات المختلطة".

وقال شبتاي إنه عرض على الحكومة الإسرائيلية، خلال المداولات الأمنية التي أجريت خلال الأحداث في أيار/ مايو من العام الماضي، "حجب شبكات التواصل الاجتماعي في إسرائيل، من أجل خفض مستوى اللهيب" في الشارع، مشددا على أن "هذا هو المسار الصحيح للعمل حتى في المواجهة التالية".

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