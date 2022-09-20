التعليم تعلن موعد التسجيل وعقد امتحانات الثانوية العامة "الدورة الثالثة"

غزة/ سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، عن موعد بدء التسجيل وعقد امتحانات الثانوية العامة التوجيهي الدورة الثالثة 2022.

وقالت الوزارة، أنه تقرر عقد امتحانات الدورة الثالثة "الاستكمالية" في مبحث أو مبحثين في فروع المسار الأكاديمي والمسار المهني، ويضاف للمسار المهني مبحث التدريب العملي.

وأوضحت أن الامتحانات النظرية في مبحث أو مبحثين ستعقد يوم السبت 3 ديسمبر 2022.

وأضافت أن التدريب العملي للفروع المهنية، سيكون يومي الاثنين والأربعاء 5 و7 / 12 / 2022.

وأشارت إلى أنه سيبدأ تسجيل الطلبة الراغبين بالتقدم لهذه الدورة في مديريات التربية والتعليم من يوم الأحد 30 أكتوبر 2022، ولغاية الخميس 10 نوفمبر.

وستبدأ جلسة الامتحان الساعة التاسعة صباحًا، حيث تعقد الامتحانات النظرية في جلستين متتاليتين دون وجود استراحة بينهما للمشترك الذي سيتقدم لمبحثين.