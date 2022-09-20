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وزارة التعليم بغزة تُطلق فعاليات لرفض المنهاج الإسرائيلي المحرف على مدارس القدس

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة التعليم بغزة تُطلق فعاليات لرفض المنهاج الإسرائيلي المحرف على مدارس القدس



غزة / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة فعاليات وأنشطة في كافة مدارس ومديريات قطاع غزة وذلك للتضامن مع أهلنا في القدس ورفضاً لمحاولة الاحتلال الإسرائيلي فرض مناهج تعليمية مزورة ومزيفة على المدارس الفلسطينية في المدينة المقدسة.


وأشارت الوزارة إلى أن فعاليات التضامن ستستمر حتى الخميس المقبل 22 سبتمبر 2022، حيث يجري تنظيم العديد من الأنشطة مثل: تخصيص الإذاعة المدرسية، وجانب من بعض الحصص الصفية، وإقامة وقفات احتجاجية، وتفعيل منصات التواصل الاجتماعي، واستضافة شخصيات أكاديمية ووطنية.


وأكدت وزارة التعليم بغزة تضامنها مع أولياء الأمور والمعلمين والطلبة وأهالي القدس في فعالياتهم وخطواتهم لمواجهة الاحتلال وأفعاله البشعة وانتهاكه لحق التعليم والمدارس والمقدسات، كما طالبات المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته وكبح جماح الاحتلال وتمكين الطلبة الفلسطينيين من دراسة المناهج الوطنية التي تُقِرُّهَا وزارة التربية والتعليم.

#وزارة التعليم #المنهاج الإسرائيلي #المنهاج الفلسطيني #مدارس القدس

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