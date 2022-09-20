رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة، اليوم الأربعاء، في عناوينها اللقاءات التي يعقدها الرئيس محمود عباس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما أبرزت الصحف الثلاث دعوة الرئاسة، لشعبنا برص الصفوف والتكاتف لمواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بقضيتنا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- بمشاركة الرئيس: انطلاق أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

- الرئاسة: ندعو شعبنا لرص الصفوف والتكاتف لمواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بقضيتنا

- الرئيس يشدد على ضرورة تكاتف الجهود من أجل الإفراج الفوري عن كافة الأسرى

- دويكات: وفاة المواطن فراس يعيش جاءت نتيجة إصابة لم تحدد طبيعتها بعد

- مواجهات وإصابات في بيت أمر ورمانة ومخيمي عايدة وعقبة جبر

- اشتية: التعليم في فلسطين استثنائي فالتحديات مضاعفة بسبب الاحتلال

- تطورات خطيرة على الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد

- الأعياد اليهودية تفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر غزة

- الأولمبية الفلسطينية تتسلم شهادة الأولمبية الدولية بعضويتها الكاملة

- وزيرة خارجية بلجيكا تؤكد أن اعتراف بلادها بدولة فلسطين مسألة وقت

- تسليم ملف الشكوى القانونية الرسمية بقضية اغتيال الشهيدة أبو عاقلة "للجنائية الدولية"

* "الأيام":

- الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني في نيويورك

- نيويورك: انطلاق أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

- جهود مكثفة لاستعادة الهدوء في نابلس

- وفاة مواطن خلال مصادمات ومناوشات

- 3 مخططات لبناء 706 وحدات على أنقاض حي الطالبية بالقدس الغربية

- مواجهات وإصابات خلال اقتحامات لمناطق عدة بالضفة

- تدهور جديد في صحة الأسير أبو حميد وتأجيل النظر بطلب الإفراج المبكر

- لاهاي: تسليم ملف الشكوى القانونية حول قتل أبو عاقلة إلى "الجنائية" الدولية

* "القدس":

- الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني ويطلعه على المستجدات الفلسطينية

- غوتيريش يحذر من ابتعاد حل الدولتين ومن "ورطة كبيرة" في العالم

- الاحتلال يردم بئرين ارتوازيين في طولكرم وينفذ سلسلة اعتداءات بالضفة

- الاحتلال يقرر فرض إغلاق شامل على الضفة وإغلاق المعابر مع غزة خلال فترة الأعياد

- تسليم ملف الشكوى القانونية في اغتيال ابو عاقلة للجنائية الدولية

- تأجيل النظر في طلب الإفراج المبكر عن أبو حميد حتى الشهر المقبل

- غانتس يأمر بمصادرة 10 ملايين شيكل من مخصصات الأسرى

- مقتل مواطن خلال أحداث مؤسفة في نابلس