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الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من دورا جنوب غرب الخليل

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، ستة مواطنين من بلدة دورا في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا واعتقلت: الشقيقان عارف وعادل سلامة حريبات، ومحمود عبد الحليم التلاحمة، والمسن موسى شديد (72 عاما).

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت أيمن اطبيش من قرية خرسا، وهشام إسماعيل ابو هواش من قرية الطبقة، وهو اسير محرر خاض إضرابًا عن الطعام استمر 141 يومًا، وأُفرج عنه قبل عدة أشهر.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، وبلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

 
#الاحتلال #الخليل

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