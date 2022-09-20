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الأسير محمود عارضة من عرابة يدخل عامه الـ 27 في سجون الاحتلال

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير محمود عارضة من عرابة يدخل عامه الـ 27 في سجون الاحتلال



جنين / سما /

دخل الأسير محمود عبد الله علي عارضة (47 عاماً) من بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الأربعاء، عامه السابع والعشرين في سجون الاحتلال.

 وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن العارضة هو أحد الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع في شهر أيلول العام الماضي قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد أيام.

وقال، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير العارضة بتاريخ 21/09/1996م، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد بالإضافة إلى خمسة عشر عاماً، بتهمة المشاركة في عمليات المقاومة، وأن هذا لم يكن الاعتقال الأول حيث اعتقل في العام 1992 وأمضى 41 شهرًا في سجون الاحتلال، بالإضافة لمحاكمته الأخيرة حيث أصدرت محكمة الاحتلال حكما بالسجن 5 سنوات إضافية للأسير محمود ورفاقه الأسرى الذين انتزعوا حريتهم ودفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل.

#محمود عارضة

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