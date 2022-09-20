مفوض شرطة الاحتلال يدعم المجند الذي قتل الشهيد الحلاق

القدس المحتلة / سما /

أبدى مفوض شرطة الاحتلال الإسرائيلية "يعقوب شبتاي"، عن دعمه للمجند في قواته والذي قتل الشهيد إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة في مايو/ أيار 2020 الماضي، داخل أزقة البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإنه خلال مناقشة جرت بشأن القضية، قال شبتاي، إن: "أفراد وضباط الشرطة هم عناصر لدى شرطة إسرائيل، وبصفتي مسؤولًا عنهم، فإنني سأتحمل المسؤولية عن أفعالهم وأحميهم".

ووفقًا للصحيفة، فإن شبتاي أرسل مؤخرًا خطاب دعم للجندي وتم إحالته لمحاميه لعرضه على المحكمة، وقال فيه: "عندما يكون ضابط الشرطة على حق وهناك سبب للدفاع عنه، سأدافع عنه بجسدي".

فيما أرسل المجند، رسالة بنفسه إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد بعد تصريحاته الأخيرة في دورة للبحرية الإسرائيلية ردًا على طلب أميركي بإجراء تغييرات على تعليمات إطلاق النار، وقال لابيد حينها إنه "لن يملي أحد علينا التعليمات، وأننا لن نقاضي أي جندي لكي نتلقى تصفيقًا من الخارج"، مطالبًا إياه بالعمل على دعمه لإنهاء القضية أمام محاولات محاكمته.