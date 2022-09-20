بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وكثف جيش الاحتلال من حملات الاعتقالات في الأيام الأخيرة ومع اقتراب الأعياد اليهودية.

وطالت الاعتقالات أكثر من ١٥ شابا من مختلف المناطق.

وتأتي هذه الاعتقالات مع انتشار مكثف لجيش الاحتلال على نقاط التماس ومحيط المستوطنات، مع اعلان الاحتلال الاغلاق الشامل المعابر مع الضفة اعتبارا من يوم الأحد وحتى الثلاثاء.

وعرف من بين المعتقلين: -

١. المحرر هشام أبو هواش- دورا جنوب الخليل

٢. المحرر أيمن اطبيش- دورا

٣. محمود عبد الحليم التلاحمة- دورا

٤. أوس الحصري- طولكرم

٥. حازم الحصري- طولكرم

٦. منذر حمادة زوج الأسيـ.رة فدوى حمادة- القدس

٧. كفاح ياسر أبو الهوى- القدس

٨. أيمن أبو الهوى- القدس

٩. محمد الصيفي- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

١٠. أحمد نصر- كفر نعمة غرب رام الله

١١. محمد حسن أبو عادي- كفر نعمة

١٢. المحرر عادل الحريبات- دورا

١٣. المحرر عارف الحريبات- دورا