  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة



رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وكثف جيش الاحتلال من حملات الاعتقالات في الأيام الأخيرة ومع اقتراب الأعياد اليهودية.

وطالت الاعتقالات أكثر من ١٥ شابا من مختلف المناطق.

وتأتي هذه الاعتقالات مع انتشار مكثف لجيش الاحتلال على نقاط التماس ومحيط المستوطنات، مع اعلان الاحتلال الاغلاق الشامل المعابر مع الضفة اعتبارا من يوم الأحد وحتى الثلاثاء.

وعرف من بين المعتقلين: -

١. المحرر هشام أبو هواش- دورا جنوب الخليل

٢. المحرر أيمن اطبيش- دورا

٣. محمود عبد الحليم التلاحمة- دورا

٤. أوس الحصري- طولكرم

٥. حازم الحصري- طولكرم

٦. منذر حمادة زوج الأسيـ.رة فدوى حمادة- القدس

٧. كفاح ياسر أبو الهوى- القدس

٨. أيمن أبو الهوى- القدس

٩. محمد الصيفي- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

١٠. أحمد نصر- كفر نعمة غرب رام الله

١١. محمد حسن أبو عادي- كفر نعمة

١٢. المحرر عادل الحريبات- دورا

١٣. المحرر عارف الحريبات- دورا

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن فرض إغلاق شامل على الضفة ومعابر قطاع غزة ..تعرف على المواعيد

رسمياً.. الاحتلال يعلن مقتل مستوطنة في حولون بعملية فدائية

مقتل امرأة طعنا في أبو سنان واعتقال نجلها

مسؤول إسرائيلي: قدمنا تنازلات في مفاوضات "ترسيم الحدود".. لا نريد غزة أخرى في لبنان

حملة إسرائيلية جديدة لمصادرة أموال الفلسطينيين

التلفزيون الروسي: جنازة الملكة إليزابيث كانت "الوقت المثالي" لهجوم نووي على بريطانيا

مسؤول إسرائيلي: لابيد يستسلم لـ"نصر الله"

الأخبار الرئيسية

d868e11afaccc32cec9f6446d84723e0

الشرطة الإسرائيلية تزعم العثور على جثة منفذ عملية حولون بعد "انتحاره" وتشكيك فلسطيني

photo_2022-09-20_19-48-54

نابلس: الاتفاق على إنهاء كافة الخلافات وعودة الحياة إلى طبيعتها

Screenshot_9

الاحتلال يزعم كشف هوية منفذ عملية "حولون".. صورة

20220920085948

رسمياً.. الاحتلال يعلن مقتل مستوطنة في حولون بعملية فدائية

49d7b6b5319573fbbdd5ab3b3750a2c8

استطلاع: هنية يتفوق على الرئيس عباس لو جرت انتخابات والبرغوثي المفضل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية