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الطقس: اجواء خريفية والحرارة دون المعدل بأربع درجات

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء خريفية والحرارة دون المعدل بأربع درجات



رام الله / سما /

تسود البلاد اليوم الاربعاء جواء خريفية، ويكون الطقس غائما جزئياً ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية ويحتمل في ساعات الصباح الباكر سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق والفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أجواء خريفية غائمة جزئياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية ، ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

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