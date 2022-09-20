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التلفزيون الروسي: جنازة الملكة إليزابيث كانت "الوقت المثالي" لهجوم نووي على بريطانيا

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 02:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التلفزيون الروسي: جنازة الملكة إليزابيث كانت "الوقت المثالي" لهجوم نووي على بريطانيا



موسكو/سما/

قال مذيع روسي إنه كان ينبغي على موسكو أن تستغل جنازة الملكة إليزابيث الثانية لشن هجوم صاروخي نووي على المملكة المتحدة.


جاء هذا التعليق الصادم على لسان أولغا سكابييفا في برنامج (60 دقيقة) على قناة روسيا-1 ضمن دعوات متكررة لشن ضربات ضد الدول الغربية انتقاما لدعمها المجهود الحربي الأوكراني.


وظهر في البرنامج، ايضاًً، أندري جوروليوف، عضو البرلمان الروسي وقائد الجيش السابق، وهو يستخف بدعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم استخدام أسلحة الدمار الشامل، مثل الأسلحة النووية.


وكان بايدن يرد على سؤال بشأن أي رسالة قد يوجهها للرئيس الروسي فلاديمير بشأن استخدام أسلحة الدمار الشامل لمساعدة في الغزو المتعثر، ليجيب ” لا تفعل، لا تفعل”” مضيفاً أن من شأن هذا أن يؤدي إلى عواقب.


وسخر جوروليوف من تصريحات بايدن، وقال :” ما هذا الهراء، ما الذي جعله يعتقد أننا سنوجه ضربة نووية إلى أوكرانيا؟”.


وأضاف ” لماذا نقصف أوكرانيا وألمانيا قبل بريطانيا، أصل الشر؟”.

 

 

#روسيا #أوكرانيا #بريطانيا #نووي #الملكة اليزابيث الثانية

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