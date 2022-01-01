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لابيد وملك الأردن يؤكدان على ضرورة تهدئة الأوضاع في الضفة

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد وملك الأردن يؤكدان على ضرورة تهدئة الأوضاع في الضفة



نيويورك/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد وملك الأردن عبد الله الثاني، الثلاثاء، على ضرورة تهدئة الأوضاع الميدانية بالضفة الغربية قبيل حلول الأعياد اليهودية.


جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو الثاني من نوعه منذ يوليو/تموز الماضي.


وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “تحدث لابيد مع العاهل الأردني عن ضرورة تهدئة الأوضاع الميدانية والتصدي للإرهاب قبيل حلول الأعياد اليهودية الكبرى”.


وأكد لابيد على أن “إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي وستحارب أي نوع من الإرهاب الذي يوجه ضدها، وأنها لن تسمح بالمساس بأمن مواطنيها”، وفق ذات المصدر.

كما بحث لابيد وملك الأردن “عدة قضايا ثنائية بما فيها تعزيز التعاون الاقتصادي والمدني بين البلدين”، بحسب المصدر ذاته.


واعتبر البيان أن هذا اللقاء “يشكل تعبيرا آخر عن تعزيز العلاقات الإسرائيلية الأردنية وعن مواصلة توطيد العلاقات الشخصية بين رئيس الوزراء (الإسرائيلي) والعاهل الأردني”.


وفي 27 يوليو الماضي، استقبل العاهل الأردني رئيس الوزراء الإسرائيلي، في العاصمة عمان، حيث بحث الجانبان القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والتنمية الإقليمية، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

#يائير لابيد #العاهل الأردني

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