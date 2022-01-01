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إصابة شاب بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر



الخليل/سما/

أصيب شاب بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض بأن قوات الاحتلال اعترضت جنازة لمواطن، وحاولت منع المشيعين من الوصول إلى المقبرة الواقعة على مدخل البلدة، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات.

وأضاف إن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل في منطقة عصيدة، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين والمشيعين عقب إغلاق البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي للبلدة، ما أدى لإصابة شاب بعيار حي في الفخذ، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق والإغماء جرى علاجهم ميدانيا.

وأشار عوض إلى أن مواجهات مماثلة اندلعت في منطقة الظهر بالبلدة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

#الخليل

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