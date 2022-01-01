نيويورك: الرئيس عباس يجتمع مع العاهل الأردني

نيويورك/سما/

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.

وجرى خلال الاجتماع، بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية بالمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وعبر الرئيس عن تقديره لمواقف الأردن الثابتة بقيادة الملك عبد الله الثاني، في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، ودعم القضية الفلسطينية والقدس.

وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وعن الجانب الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك عبد الله الثاني جعفر حسان.