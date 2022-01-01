مجدلاني: فلسطين تعمل لتعزيز مكانتها القانونية بطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

رام الله/سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني، إن دولة فلسطين سوف تتقدم بطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في إطار تعزيز المكانة القانونية لها.

وأضاف، أن سياسة ازدواجية المعايير التي بدأت بالوضوح أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية كشفت زيف ادعاءات المجتمع الدولي في القضايا الدولية.

جاءت اقوال مجدلاني خلال زيارته إلى روسيا الاتحادية، ولقائه مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ومبعوث السلام الروسي فلاديمير سفرينكوف، وطاقم الخارجية الروسية العامل بالشرق الاوسط، بحضور سفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، وعضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي جمال خليل، في العاصمة الروسية موسكو اليوم الثلاثاء، حيث تم بحث مجمل الأوضاع السياسية في المنطقة في ظل التطورات الإقليمية والتغييرات الحاصلة.

وثمن مجدلاني مواقف روسيا الاتحادية ودعمها المتواصل لدولة فلسطين في المحافل الدولية وهو الأمر الذي يساهم في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن حكومة الاحتلال ما زالت ماضية في سياسة تقويض حل الدولتين عبر إجراءاتها بالاستيطان وتهويد مدينة القدس ومحاولة فرض الوقائع والتهجير القسري في مدينة القدس والاقتحامات للمدن الفلسطينية.

من جانبه أكد بوغدانوف الدعم الروسي للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة، ووضع حد لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال، مشيرا الى أن روسيا الاتحادية تعمل من اجل أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

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