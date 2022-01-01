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سعد: العرب مدعوون لدعم فلسطين للانضمام كدولة لمنظمة العمل الدولية

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
سعد: العرب مدعوون لدعم فلسطين للانضمام كدولة لمنظمة العمل الدولية



القاهرة/سما/

طالب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، رئيس الاتحاد العربي للنقابات، رئيس فريق العمال المشارك في الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، شاهر سعد، بدعم طلب فلسطين للانضمام كدولة في منظمة العمل الدولية.

وبين سعد أن 50 عاملا فلسطينيا لقوا حتفهم منذ بداية العام الحالي 2022، نتيجة السياسات الإسرائيلية الجائرة التي ترعاها وتدعمها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

وطالب المؤتمر بدعوة مؤتمر المانحين لبرامج وخطط التشغيل، لدعم برامج التشغيل للمتعطلين عن العمل في فلسطين، في ضوء ما تجمع عليه تقارير المنظمات الدولية المحايدة حول تعاظم معدلات الفقر والبطالة في فلسطين، حيث تجاوزت مؤشرات البطالة حد الــ36%، بعد أن ظلت تلك المعدلات مرتفعة طيلة عام 2021، ولم تنخفض عن حد الــ26%، وبقيت نصف القوى العاملة في غزة متعطلة عن العمل، وحصل 83% من العمال على أقل من الحد الأدنى للأجور.

كما بين سعد أن التدابير والإجراءات الإسرائيلية تخفض من فاعلية تصدي الحكومة الفلسطينية للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية القائمة، بعد منعها من الاستخدام الحر لأدواتها السياسية والاقتصادية، والتصرف بالحيز المالي والنقدي، بما في ذلك تفتيت الاقتصاد الفلسطيني وتعميق تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي، وحرمان منتجه من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

#شاهر سعد

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