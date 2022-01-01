الأولمبية الفلسطينية تتسلم شهادة الأولمبية الدولية بعضويتها الكاملة

القدس المحتلة/سما/

تسلم رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب شهادة إقرار من اللجنة الأولمبية الدولية، بالعضوية الكاملة والتزامها بالعمل وفق الميثاق الأولمبي الدولي.

جاء ذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الفلسطينية، الذي عقد في مقر اللجنة ببلدة الرام شمال القدس، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الذي سلم شهادة الاعتراف للفريق الرجوب.

وكان باخ قد اختتم أمس الإثنين، زيارته إلى فلسطين، بعد أن التقى الأسرة الرياضية الفلسطينية، وبحث تعزيز التعاون المشترك مع اللجنة الأولمبية الفلسطينية برئاسة الفريق الرجوب.

وأعرب باخ عن سعادته بهذه الزيارة التي اطلع من خلالها على الرياضة الفلسطينية وما حققته من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، والنظر إلى التحديات التي تواجه الرياضيين الفلسطينيين، مؤكدا استعداد اللجنة الأولمبية الدولية لتقديم الدعم اللازم من البرامج والأنشطة التطويرية.

ووصف الفريق الرجوب زيارة توماس باخ بالحدث الاستثنائي للرياضة الفلسطينية، التي تحرص على أن تكون جزءا من الأسرة الأولمبية الدولية، وأن منح اللجنة الأولمبية الفلسطينية إقرارا بالعضوية الكاملة هو إنجاز استثنائي واستحقاق لما أنجزته ولالتزامها بالعمل بقواعد وبنود الميثاق الأولمبي العالمي.

وأكد أن اللجنة الأولمبية ستظل تتبنى فلسفة العمل الرياضي وفق الميثاق الأولمبي وإرساء مبدأ المساواة وتوفير كافة مقومات تطوير المنظومة الرياضية.

وأعرب عن أمله بأن تلقى هذه الزيارة نتائج مثمرة في المستقبل من خلال العمل المشترك الذي من شأنه أن يصب في خدمة الرياضيين الفلسطينيين الحالمين في الوصول إلى منصات التتويج بالمحافل الدولية، رغم كافة التحديات التي تواجههم.