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أبو سنان: شاب يقتل والدته طعنا حتى الموت

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو سنان: شاب يقتل والدته طعنا حتى الموت



الجليل/سما/

قُتلت امرأة، في الخمسينيات من عمرها، إثر تعرضها لجريمة طعن في بلدة أبو سنان، مساء اليوم الثلاثاء.

واستدعيت طواقم طبية إلى مكان الجريمة، ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاة المرأة متأثرة بجروحها الحرجة في القسم العلوي من جسدها.

وجاء في بيان للشرطة، أنها تلقت بلاغا حول جريمة قتل في أبو سنان، ويدور الاشتباه حول قيام شاب (25 عاما) بطعن والدته بالسكين، ما أسفر عن إقرار وفاتها في المكان.

واعتقلت الشرطة ابن الضحية المشتبه بارتكاب الجريمة، واقتادته إلى التحقيق في مركز الشرطة.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 76 قتيلا بينهم 10 نساء.

#أبو سنان #جريمة

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