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مصرع شخص وإصابة 11 بحادث سير في النقب

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شخص وإصابة 11 بحادث سير في النقب



النقب/سما/

لقي شخص، في الخمسينيات من عمره، مصرعه وأصيب 11 شخصا آخر أحدهم بحالة خطيرة في حادث سير بين حافلة صغيرة ودراجة نارية على شارع 211 بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 14:50 حول حادث طرق بين حافلة صغيرة ودراجة نارية على شارع 211، وأقر الطاقم الطبي وفاة سائق الدراجة النارية فيما جرى تقديم العلاجات الأولية إلى 11 مصابا بينهم شاب (28 عاما) بحالة خطيرة فيما وصفت جروح الآخرين بالطفيفة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.

#النقب #اصابات #حادث سير

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