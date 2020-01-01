كم بلغ عدد السكان في "إسرائيل"؟

القدس المحتلة/سما/

أفادت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، بأن عدد السكان بلغ 9.593 مليون نسمة، في معطيات لا تشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة والسوريين في هضبة الجولان المحتلة.

وحسب المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية، عشية حلول رأس السنة اليهودي، يوم الأحد المقبل، فإن عدد السكان اليهود 7.069 مليون نسمة، ويشكلون 74% من سكان إسرائيل، والعرب 2.026 مليون نسمة (21%).

إضافة إلى ذلك هناك 498 ألفا (5%) يوصفون بآخرين، وهم مسيحيون ليسوا عربا وأبناء ديانات أخرى أو من دون تصنيفهم دينيا في السجل السكاني في وزارة الداخلية وغالبيتهم العظمى من المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق.

وبلغ معدل النمو السكاني في العام 2021 نحو 1.8% ما يعادل نحو 187,00 شخصا، وولد خلال السنة الأخيرة، أي منذ رأس السنة اليهودي الماضي، قرابة 177 ألف مولود، وتوفي حوالي 51 ألفا، بينهم نحو 4,400 توفوا من جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وهاجر إلى إسرائيل خلال السنة الأخيرة - ضمن برامج جلب مهاجرين يهود إلى إسرائيل للحفاظ على التفوق الديمغرافي اليهودي - 25.5 ألف شخص، بموجب القانون الذي يسمح بهجرة اليهود وعائلاتهم إلى إسرائيل فقط.

وحسب توقعات دائرة الإحصاء، فإن عدد سكان إسرائيل سيبلغ 10 ملايين نسمة في نهاية العام 2024، وإلى 15 مليون نسمة في نهاية العام 2048، وإلى 20 مليون نسمة في نهاية العام 2065.

وتشمل المعطيات التي أوردتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية عدد المواطنين الذين هاجروا من وإلى إسرائيل عام 2020، إذ بلغ الذين هاجوا إلى الخارج 20.8 ألف شخص، في حين بلغ عدد المواطنين الذين عادوا من الخارج 10.1 ألف شخص.

وفي ما يتعلق بأوضاع المستشفيات الإسرائيلية، بلغ معدل الأسرة لكل ألف شخص نحو 1.7 سرير. وبلغت نسبة الأطباء 3.3 لكل 1000 نسمة، ونسبة الممرضات العاملات في الخدمات الصحية 4.9 لكل 1000 نسمة.

وأشارت المعطيات الرسمية التي أوردتها دائرة الإحصاء الإسرائيلية إلى أن نحو ربع الوفيات المسجلة في إسرائيل خلال العام 2021 (24.1%) كانت من جراء الإصابة بمرض السرطان، في حين توفي 13.4% بسبب أمراض القلب، و6.5% بسبب فيروس كورونا.

ووصل متوسط العمر لدى الرجال نحو 80.5 سنة، ولدى النساء 84.6 سنة. وبلغ عدد حالات الطلاق في العام 2020 نحو 15,307 حالات، في حين تم تسجيل 39,984 عقد زواج خلال العام ذاته.