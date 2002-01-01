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وقفة إسناد للأسير أبو حميد أمام سجن الرملة

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة إسناد للأسير أبو حميد أمام سجن الرملة



الرملة/سما/

نظمت مساء اليوم، الثلاثاء، وقفة إسناد للأسير المريض، ناصر أبو حميد، بمشاركة عدد من النشطاء أمام سجن الرملة.


وجاءت هذه الوقفة بدعوة من لجنة الحريات في لجنة المتابعة، ضمن الخطوات النضالية إسنادا للأسير أبو حميد وللمطالبة بالإفراج عنه فورا.


ورفع المشاركون في الوقفة لافتات حملت صورا للأسير، وأخرى كتب عليها "لا لسياسة الموت البطيء" و"لا لسياسة الإهمال الطبي".

وفي سياق متصل، أرجأت السلطات الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، الجلسة الخاصة بالنظر بطلب الإفراج عن الأسير المريض، ناصر أبو حميد، حتى يوم الخميس السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بعدما كانت مقررة يوم الخميس القادم.

جاء ذلك فيما أفادت جمعية "نادي الأسير" الفلسطيني أنّ تطورات خطيرة طرأت خلال الساعات الماضية، على الوضع الصحيّ للأسير أبو حميد المُصاب بالسرطان، والقابع في سجن الرملة، حيث بدأ يعاني من فقدان شبه كليّ للحركة، وآلام شديدة في العامود الفقري، وتفاقم لأعراض صحية أخرى.

وتعرض الأسير أبو حميد للإهمال الطبي على مدار سنوات في السجون الإسرائيلية، وبدأ وضعه الصحي يتراجع بشكل خطير في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، بعد الاكتشاف المتأخر لإصابته بسرطان الرئة، وأصبح اليوم بوضع صحي حرج.

والأسير ناصر أبو حميد، من مخيم الأمعري قرب رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما إضافية، بتهمة المشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى" المحسوبة على حركة "فتح" وتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي.

#ناصر أ[و حيميد #الرملة
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