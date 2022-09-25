الاحتلال يعلن فرض إغلاق شامل على الضفة وإغلاق معابر قطاع غزة ..تعرف على المواعيد

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء ، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وإغلاق معابر قطاع غزة خلال فترة الأعياد اليهودية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "وفقًا لتقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة خلال الأعياد.



وفيما يلي جدول الإغلاقات في الضفة وغزة خلال الأعياد اليهودية كما نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:



- رأس السنة العبرية:

الإغلاق سيبدأ من الأحد 25.09.2022 الساعة 4:00 مساءً، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الساعة 11:59 مساءً رهناً بتقييم الوضع.



- عيد الغفران:

سيبدأ الإغلاق يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 الساعة 00:01، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأربعاء 5 أكتوبر الساعة 11:59 مساءً رهنا بتقييم الوضع.



- عيد العرش:

سيبدأ الإغلاق من الأحد 9 أكتوبر 2022 الساعة 16:00، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين10 أكتوبر الساعة 23:59 - أيضا سيتم تطبيق إغلاق يوم الأحد 16 أكتوبر الساعة 16:00، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين 17 أكتوبر الساعة 23:59 رهنا بتقييم الوضع.