بوتين يقبل أوراق اعتماد سفراء 5 دول عربية

موسكو/سما/

قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوراق اعتماد 24 سفيرا أجنبيا بينهم سفراء 5 دول عربية.

وتضمنت قائمة السفراء العرب:

الجزائر - اسماعيل بنعمارة

مصر - نزيه علي بهاء الدين النجاري

ليبيا -إمحمد المغراوي

السودان- محمد الغزالي التجاني سراج

الكويت- منصور عياد العتيبي

كما قدم 19 سفيرا من باقي الدول أوراق اعتمادهم وهي:

أوروغواي، منغوليا، البرتغال، مالي، نيوزيلندا، أرمينيا، كولومبيا، تنزانيا، الفلبين، ملدوفا، صربيا، السنغال، قبرص، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، نيبال، بيلاروس، كوريا الجنوبية، فنزويلا.

وفي كلمة ترحيبية بالسفراء قال الرئيس بوتين:

الجزائر هي ثاني أكبر شريك تجاري لروسيا في إفريقيا من حيث حجم التجارة

ولفت الرئيس الروسي فيما يخص العلاقة مع الجزائر إلى طبيعة الشراكة الاستراتيجية قائلا: "في مارس من هذا العام، احتفلنا بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ودعونا الرئيس الجزائري تبون للقيام بزيارة إلى روسيا".

وأضاف الرئيس أن الجزائر هي ثاني أكبر شريك تجاري لروسيا في إفريقيا من حيث حجم التجارة. لافتا إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي آخذ في التطور بنشاط كما هو في مجالات أخرى، بما في ذلك المجالات العسكرية - الفنية والإنسانية.

وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تدعم الخط المتوازن الذي تنتهجه الجزائر في الشؤون الإقليمية والدولية، ومشددا على مواصلة العمل معا لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل.

مصر من أهم الشركاء في إفريقيا والعالم العربي

كما لفت بوتين أنه يتم بناء العلاقات الودية مع مصر باستمرار وفقا للاتفاقية الأساسية للشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، الموقعة في عام 2018. "نحن نعتبر هذا البلد من أهم الشركاء في إفريقيا والعالم العربي. نحن على اتصال دائم بالرئيس السيسي".

ولفت إلى عمل اللجنة الحكومية الدولية بنشاط، والتي ساهمت في نمو التجارة، التي زادت بأكثر من 40% في النصف الأول من العام. إذ يجري تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق، مثل إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية وإنشاء منطقة صناعية روسية بالقرب من قناة السويس. كشيرا إلى أن هناك حوار سياسي منتظم وتنسيق وثيق للسياسة الخارجية.

من جانب آخر لفت الرئيس "أنه من المقرر عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في سانت بطرسبرغ في عام 2023.. نأمل أن نتمكن معا من إعطاء دفعة جديدة للتنمية الشاملة للتعاون متبادل المنفعة بين روسيا والدول الأفريقية".

وبخصوص ليبيا.. قال الرئيس بوتين: "نعلق أهمية كبيرة على العلاقات مع ليبيا ونهتم بالتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للصراع الداخلي الذي طال أمده في ذلك البلد". مشددا على دعم روسيا سيادة وسلامة أراضيها ومساعدة الشعب الليبي الصديق في الدفاع عن حقه في حياة كريمة وسلام وأمن. مع استقرار الوضع الداخلي في ليبيا، نتطلع إلى استئناف التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

السودان.. قال الرئيس بوتين إن روسيا تتمتع بعلاقات صداقة وتعاون طويلة الأمد مع السودان، ويتم الحفاظ على حوار هادف على مختلف المستويات، مما يساهم في توسيع التعاون التجاري في مجال الجيولوجيا واستخدام باطن الأرض، والإمدادات الغذائية. منوها إلى أنه في أغسطس، عقد الاجتماع السابع للجنة الحكومية الدولية الروسية السودانية في موسكو. ونتطلع إلى تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها هناك.

واكد بوتين: أن روسيا دعت إلى التطبيع السريع للوضع السياسي الداخلي في السودان وتدعم جهود القيادة السودانية الهادفة إلى ذلك.

الكويت.. دعا بوتين إلى زيادة تعزيز التعاون البناء مع دولة الكويت، ومواصلة التنسيق الوثيق للسياسة الخارجية، ليس فقط في شؤون الشرق الأوسط، ولكن أيضا في القضايا الدولية الملحة الأخرى. ودعا إلى تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري.