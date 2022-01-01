  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منفذا "عملية الأغوار" يواجهان وضعًا صحيًا خطيًرا في مستشفى "تل هشومير"

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
منفذا "عملية الأغوار" يواجهان وضعًا صحيًا خطيًرا في مستشفى "تل هشومير"



رام الله/سما/

 أكّد نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، أن المعتقلين الجريحين الفتى محمد ماهر السعيد (غوادرة)، ومحمد وليد السعيد (غوادرة)، من جنين، يواجهان أوضاعًا صحية بالغة الخطورة في مستشفى "تل هشومير" الإسرائيليّ وموضعان تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، جرّاء الحروق الشديدة التي تعرضوا لها، خلال عملية اعتقالهما. 

وأوضح النادي في بيان له، أنّ الجريح محمد ماهر (17 عامًا)، يعاني من حروق شديدة، وبنسبة 90% ومن المفترض أن يخضع اليوم لعملية جراحية، وهو بوضع صحي بالغ الخطورة، كما أن الجريح محمد وليد (22 عامًا)، يواجه وضعًا صحيًا لا يقل خطورة. 

يذكر أن الاحتلال استدعى والدة الأسير محمد ماهر للتوقيع على أوراق من أجل إجراء عملية جراحية له اليوم، وتمكّنت من رؤيته بالأمس عن بعد لأول مرة منذ إصابته. 

وحمّل نادي الأسير المسؤولية الكاملة عن مصيرهما، في ظل محاولة الاحتلال التعتيم على تفاصيل وضعهما الصحيّ، ودعا كافة جهات الاختصاص لعمل الجهد اللازم من أجل طمأنة عائلتيهما، ومراقبة توفير العلاج اللازم لهما. 

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الجريحين السعيد (غوادرة)، في تاريخ الرابع من أيلول على خلفية تنفيذ عملية الأغوار، وجرى تمديد اعتقالهما غيابيًا.

#عملية الاغوار الشمالية

الأكثر قراءة اليوم

نابلس: إطلاق نار وإغلاق شوارع رفضاً لاعتقال المطارد مصعب اشتية (صور وفيديو)

وفاة مواطن في نابلس فجر اليوم اثر احتجاجات على اعتقال "مصعب اشتية"

هآرتس: كوخافي يعد لنا انتفاضة

لهذا السبب.. غانتس سيتولى رئاسة الوزراء

اسرائيل تبدأ باقتطاع ملايين الشواقل من أموال المقاصة الفلسطينية

لبيد: سنبدأ باستخراج الغاز من "كاريش" ولا علاقة لذلك بالمفاوضات

بعد ظهورها بالزي العسكري.. من هي الأميرة التي أثارت فضول الجميع ؟

الأخبار الرئيسية

غانتس يهدد فصائل المقاومة بالضفة

مسؤول إسرائيلي: قدمنا تنازلات في مفاوضات "ترسيم الحدود".. لا نريد غزة أخرى في لبنان

سوريا-1

ميدل إيست آي: جدل حول استعادة "حماس" العلاقات مع النظام السوري

حملة إسرائيلية جديدة لمصادرة أموال الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: ندعو شعبنا لرص الصفوف والتكاتف لمواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بقضيتنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية