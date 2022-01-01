غانتس يهدد فصائل المقاومة بالضفة

القدس المحتلة/سما/

هدد وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الثلاثاء، فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال غانتس؛ في ختام تقييم للوضع في فرقة الضفة الغربية "اعتقلنا واستهدفنا في الأشهر الأخيرة أكثر من 1000 مسلح فلسطيني.

وأضاف: "لكي نكون واضحين، أي شخص يقوم ويفكر في قتلنا، محكوم علينا بألا يقوم، سنلقي القبض عليه، حتى لو في عمق مناطق الضفة وفي المحاور وفي المعابر، في أي وقت وفي أي مكان.

وتابع: "لقد تحدثت مع جنرالات المنطقة وأكدت لهم الحرية الكاملة في اتخاذ الإجراءات المضادة ، وضرورة التصرف بمسؤولية في مواجهة التحديات المعقدة.

وفي سياق متصل ذكرت القناة 12 العبرية أنه خلال ساعتين تمت عمليتا إطلاق نار نحو قوات الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية.

وأطلق مقاومون النار، مساء اليوم ، نحو قوة عسكرية إسرائيلية تابعة للواء "ناحال" شمال الضفة الغربية.



وقال مراسل "واللا" العبري، أمير بخبوط، إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار نحو القوة أثناء تواجده قرب خط التماس قرب قرية فقوع شرق مدينة جنين، دون وقوع إصابات.



هذا، وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان: تعرض قوة عسكرية من "لواء ناحال" لعملية إطلاق نار، دون وقوع إصابات في صفوفهم.



وبحسب "واللا"، فإن عمليات البحث عن مطلقي النار تجري في الشوارع المحيطة بالمكان.



وتشهد الضفة الغربية توترًا متصاعدًا منذ أسابيع، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرًا أنه يجري استعدادات لعملية أمنية واسعة شمال الضفة الغربية، وفق ما نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر عسكري.