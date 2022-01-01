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مقاومون يطلقون النار صوب قوة عسكرية إسرائيلية قرب جنين

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقاومون يطلقون النار صوب قوة عسكرية إسرائيلية قرب جنين



جنين/سما/

أطلق مقاومون النار، مساء اليوم الثلاثاء، نحو قوة عسكرية إسرائيلية تابعة للواء "ناحال" شمال الضفة الغربية.

 
وقال مراسل "واللا" العبري، أمير بخبوط، إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار نحو القوة أثناء تواجده قرب خط التماس قرب قرية فقوع شرق مدينة جنين، دون وقوع إصابات. 
 
هذا، وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان: تعرض قوة عسكرية من "لواء ناحال" لعملية إطلاق نار، دون وقوع إصابات في صفوفهم.
 
وبحسب "واللا"، فإن عمليات البحث عن مطلقي النار تجري في الشوارع المحيطة بالمكان.
 

وتشهد الضفة الغربية توترًا متصاعدًا منذ أسابيع، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرًا أنه يجري استعدادات لعملية أمنية واسعة شمال الضفة الغربية، وفق ما نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر عسكري.

#جنين

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