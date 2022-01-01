المالكي يلتقي نظيره الفنزويلي في نيويورك

نيويورك/سما/

التقى وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، نظيره الفنزويلي، كارلوس فاريا تارتوسا، على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ٧٧ المنعقدة حاليا في نيويورك.

وتطرق الوزيران، خلال اللقاء، الى عمق العلاقات الفلسطينية الفنزويلية، ودور البلدين في مجموعة اصدقاء حماية ميثاق الأمم المتحدة، ودور الميثاق في حماية حقوق الشعوب، خاصة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض الى العدوان الاسرائيلي المتكرر على حقوقه.

واطلع المالكي نظيره على الحراك السياسي، والدبلوماسي الفلسطيني، والمتسق مع ميثاق الامم المتحدة، والقانون الدولي في طلب العضوية الكاملة للأمم المتحدة، والعمل على حشد اوسع مساندة دولية لذلك، باعتباره حقا للشعب الفلسطيني.

كما اشار المالكي إلى أهمية العمل الدولي لحماية الشعب الفلسطيني، وحماية حل الدولتين في ظل الجرائم والتعنت الاسرائيلي، واهمية مسار المساءلة لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، ومحاسبتها على جرائمها.

بدوره، عبر الوزير تورتوسا، عن الدعم الثابت والمستمر لدولة فلسطين وشعبها ودعمها لحل الدولتين، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.