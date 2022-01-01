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"المستقلة" تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جنائي في مقتل المواطن فراس يعيش

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المستقلة" تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جنائي في مقتل المواطن فراس يعيش



رام الله/سما/

 طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الثلاثاء، النيابة العامة، بفتح تحقيق جنائي فوري في مقتل المواطن فراس يعيش، وإصابة أنس عبد الفتاح، وإعلان نتائجه وتقديم كل من يثبت تورطه في مخالفة القانون وتعليمات إطلاق النار من الأجهزة الأمنية للمساءلة.

ولفتت الهيئة في بيان لها، إلى أنها انتدبت طبيبًا شرعيًا للمشاركة في تشريح جثمان المواطن يعيش، لافتةً إلى أنه تم الترتيب لممثل عن الهيئة بزيارة الموقوفين والالتقاء بهم والإطلاع على ظروف توقيفهم والإجراءات المتخذة بحقهم. 

وطالبت الهيئة المستقلة جميع الجهات والفعاليات والأجهزة الأمنية والمواطنين إلى ضبط النفس والاحتكام إلى القانون والحفاظ على السلم الأهلي وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.

#الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان #نابلس #احداث نابلس

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