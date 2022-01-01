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الاحتلال يعتقل شابا ويستدعي آخرين من الطور بالقدس المحتلة

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا واستدعت آخر من قرية الطور شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطور، واعتقلت الشاب علاء أبو الهوى من مكان عمله، وسلمت الشاب عبد الرحمن أبو غنام أمر استدعاء للتحقيق بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ثمانية شبان في القرية في وقت سابق عرف منهم: أيهم ناجي أبو جمعة، ومحمود البعراني، ومحمد أبو جمعة، ومحمود ومحمد ومصطفى أبو الهوى.

كما استدعت قوات الاحتلال عضو حركة "فتح" إقليم القدس عاهد الرشق، للتحقيق في مركز تحقيق المسكوبية.

#الاحتلال #القدس #قرية الطور

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