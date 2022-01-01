أردوغان يعلن عن قراره زيارة إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحف تركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيزور "إسرائيل" بعد انتخابات الكنيست المقررة في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن تلك الصحف قولها، إنه سيجري التخطيط للزيارة قريبًا.

وسيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ اليوم.

وتأتي هذه التطورات في ظل عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن عن نيته زيارة إسرائيل، دون أن يحدد الموعد المقرر للزيارة.

وخلال لقائه مجموعة من القادة اليهود الأمريكيين، في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى بمدينة نيويورك، قال أردوغان إن معاداة السامية "جريمة ضد الإنسانية".